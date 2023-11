Neuer-Vertreter: So plant Bayern mit Ulreich

Beim FC Bayern fungiert Sven Ulreich als zuverlässige Nummer zwei hinter Manuel Neuer (37). Der 35-Jährige war in der Vergangenheit immer zur Stelle, wenn Neuer verletzt ausfiel und vertrat den Stammkeeper der Münchner bislang 98 Mal. Die meiste Zeit erledigte Ulreich seinen Job souverän.

Dementsprechend beschäftigt man sich an der Säbener Straße längst mit der Zukunft des Neuer-Vertreters. Ulreich steht beim Bundesligaprimus nämlich nur noch bis zum Sommer des kommenden Jahres unter Vertrag. Bereits im September berichtete der ‚kicker‘, dass sich die Bayern-Bosse im Herbst mit dem Routinier zusammensetzen wollen.

Der ‚Sport Bild‘ zufolge hat es mittlerweile einen „ersten Austausch“ mit dem Management von Ulreich gegeben. Der 1,92 Meter große Schlussmann tendiere „klar dazu“, seinen Vertrag noch einmal zu verlängern. Mehr noch: Laut der Fachzeitung möchte der Schlussmann seine Karriere in München beenden und kann sich vorstellen, danach weiter im Verein zu arbeiten. Es scheint also so, als könne der derzeitige Tabellenzweite der Bundesliga langfristig mit Ulreich planen.