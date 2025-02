Torwartwechsel auf Schalke: Karius erhält Chance

Beim FC Schalke 04 bahnt sich ein Torwartwechsel an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, erhält Winter-Neuzugang Loris Karius (31) am Freitag (18:30 Uhr) im Zweitligaspiel gegen Preußen Münster die Chance von Beginn an. Stand jetzt hat Karius noch keine Sekunde für die Schalker gespielt.

Justin Heekeren (24) verliert damit vorerst seinen Posten als Nummer eins der Königsblauen. Überzeugt Karius gegen Münster, muss Heekeren womöglich langfristig mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Die beiden Schlussmänner sollen vom Trainerteam schon über die Maßnahme informiert worden sein.