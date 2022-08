VfB: Neuer Anlauf bei Medic?

Bundesligist VfB Stuttgart könnte mit Blick auf den Verkauf von Sasa Kalajdzic an die Wolverhampton Wanderers schon in Kürze ein zweites Angebot für Innenverteidiger Jakov Medic vom FC St. Pauli abgeben. Wie der ‚Zeitungsverlag Waiblingen‘ berichtet, dürfte der bevorstehende Wechsel des Österreichers neuen Schwung in die Personalie bringen. Für Kalajdzic steht eine Ablöse von bis zu 25 Millionen Euro im Raum. Medic wäre für drei bis vier Millionen Euro zu haben.

Der Abwehrmann war vor rund einem Jahr für 400.000 Euro von Wehen Wiesbaden zu den Hamburgern gewechselt und gehört seitdem zum Stammpersonal beim Zweitligisten. Ein erstes Angebot in Höhe von rund zwei Millionen Euro lehnte St. Pauli im Mai ab. Der Vertrag von Medic läuft noch bis Sommer 2024.