Salzburg verpflichtet Ex-Leipziger Bistrup

RB Salzburg bedient sich beim FC Brentford. Von den Bees wechselt Mads Bistrup zu den Österreichern. Der 22-jährige Däne unterschreibt bei Salzburg einen Vertrag bis 2028. Zwischen 2018 und 2020 durchlief der Mittelfeldspieler die Jugendakademie von RB Leipzig und kehrt für kolportierte sechs Millionen Euro wieder ins Netzwerk zurück.

„Mads ist ein absoluter Mentalitätsspieler, der von seiner Art und Weise perfekt zu unserem Spielstil in Salzburg passt“, sagt Sportdirektor Christoph Freund, „zudem ist er sehr vielseitig und kann im Mittelfeld universell eingesetzt werden. Mads hat ja schon in verschiedenen Ländern gespielt und dabei bereits recht viel erlebt, er verfügt also über einiges an Erfahrung. Er wird der Mannschaft sowohl als Typ als auch als Spieler richtig guttun.“

