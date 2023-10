Messi-Dilemma für Miami

Bei Inter Miami wächst die Sorge um die Fitness von Lionel Messi. Denn der 36-Jährige wurde für die anstehende Länderspielpause in den Kader der argentinischen Nationalmannschaft berufen. Und das, obwohl der Superstar sechs der vergangenen sieben Pflichtspiele wegen einer Muskelverletzung verpasst hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Messis Abwesenheit gewann Miami nur ein einziges Spiel. Im Zuge dieser Durststrecke ging auch das Finale des US Open Cup gegen Houston Dynamo mit 1:2 verloren. Bei noch drei ausstehenden Ligaspielen liegt der Klub aus Florida fünf Punkte hinter den Playoff-Plätzen. Inter muss also darauf hoffen, dass Messi sich nicht wie bereits bei der vergangenen Länderspielpause eine Blessur zuzieht.