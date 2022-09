Flick nominiert Arnold nach

Bundestrainer Hansi Flick holt Maximilian Arnold in den Kreis der deutschen Fußballnationalmannschaft. Nach offiziellen Angaben des DFB wurde der Kapitän des VfL Wolfsburg nachnominiert. Im Laufe des heutigen Tages werde der Mittelfeldspieler zur Mannschaft stoßen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit reagiert Flick auf die krankheitsbedingten Ausfälle von Leon Goretzka und Manuel Neuer (beide Corona) sowie Julian Brandt (grippaler Infekt). Das Trio hat das Lager der DFB-Auswahl bereits verlassen.

In der letzten Länderspielpause vor der anstehenden Weltmeisterschaft in Katar stehen für die deutsche Mannschaft in den kommenden Tagen Duelle in der Nations League gegen Ungarn (Freitag, 20:45 Uhr) und England (Montag, 20:45 Uhr) an.