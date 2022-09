Stiller: Kein Transfer im Januar

Ein Wechsel im Winter steht für Angelo Stiller von der TSG Hoffenheim nicht zur Debatte. Warum der 21-jährige Mittelfeldspieler oft auf der Bank saß, erklärt er im ‚kicker‘ wie folgt: „Ich hatte eine schwere Vorbereitung, war verletzt, kam da nicht so zu meiner Fitness.“ Zudem seien seine Konkurrenten gut in Form: „Die Spieler, die auf meiner Position spielen, machen es derzeit gut. Da ist es klar, dass der Trainer nicht rotiert.“

Trotz mangelnder Spielpraxis will sich der U21-Nationalspieler im Kraichgau durchsetzen. Auf einen Transfer im Januar angesprochen sagt Stiller: „Ich denke noch an gar nichts.“ Ein Wechsel sei für ihn ausgeschlossen, so der Linksfuß, der in der Jugend des FC Bayern zum Profi reifte. Stillers Vertrag in Hoffenheim ist ohnehin noch bis 2025 gültig.