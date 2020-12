Doan: Entscheidung für Arminia nicht einfach

Ritsu Doan hat sich über seinen Leih-Wechsel zu Arminia Bielefeld geäußert. Im Interview mit dem ‚kicker‘ sagt der Außenstürmer, dass der Schritt in die Bundesliga „keine einfache Entscheidung“ war. Doan erklärt: „Ich wusste im Sommer nicht wirklich, was mich erwartet. […] Es war eine neue Herausforderung und ich merke, wie meine Zuversicht mehr und mehr wächst, dass es eine gute Geschichte mit Arminia wird.“

Bis Saisonende ist Doan von der PSV Eindhoven nach Bielefeld verliehen, mit den Niederländern vereinbarte der Aufsteiger eine Kaufoption. Regen Kontakt nach Eindhoven pflegt der 22-Jährige aktuell nicht: „Für mich zählt jetzt nur Arminia Bielefeld, den Kontakt hält mehr mein Berater. Mit den ehemaligen Kollegen bin ich per Instagram und so weiter noch verbunden, aber da geht es mehr um Small Talk, nicht um den Vertrag oder solche Dinge.“ Bei Arminia ist Doan gesetzt, stand in jedem Pflichtspiel in der Startelf (ein Tor, ein Assist) und ist einer der wenigen Lichtblick in der schwächsten Offensive der Liga.