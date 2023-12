Bericht: Kroos offen für DFB-Comeback

Toni Kroos könnte bei der anstehenden Heim-EM offenbar doch im Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu sehen sein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kann sich der 33-Jährige ein Comeback in der DFB-Auswahl vorstellen. Sein Rücktritt ist „nicht mehr in Stein gemeißelt“, so die Boulevardzeitung weiter.

Kroos erklärte nach der Europameisterschaft 2020, dass er nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufen werde. Zuvor hatte er in 106 Länderspielen auf dem Platz gestanden und war Teil des Teams, das 2014 die Weltmeisterschaft holte.

Nagelsmann machte Werbung

Am Wochenende hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits versucht, dem Mittelfeld-Star von Real Madrid ein Comeback schmackhaft zu machen. Es sei ein „interessanter Gedanke“, so der 36-Jährige im ‚aktuellen sportstudio‘ des ‚ZDF‘, „er macht es in Madrid herausragend gut, ist dort einer der Könige. Er sagt selbstlos seine Meinung zu vielen Themen. Ich bin oft mit ihm im Austausch.“

Und weiter: „Jeder deutsche Nationalspieler sieht ja einen gewissen Reiz darin, eine Heim-EM zu spielen. […] Auch er ist meines Wissens mit dem deutschen Pass ausgestattet und herzlich eingeladen, die beste Leistung zu zeigen. Und wenn er die beste Leistung zeigt, dann kann es sein, dass ich ihn nochmal anrufe.“ Worte, die bei Kroos offenbar Wirkung gezeigt haben.