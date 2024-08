Soler-Leihe zu West Ham fix

Carlos Soler schließt sich West Ham United an. Wie die Hammers offiziell mitteilen, wechselt der Spanier auf Leihbasis in die Premier League. Dem Vernehmen nach hat sich der Vorjahresneunte eine Kaufpflicht in Höhe von 23,7 Millionen Euro für den 27-Jährigen gesichert. „Ich freue mich wirklich, West Ham-Spieler zu sein. Es war schon immer mein Traum, in der Premier League zu spielen, und es in London bei einem Klub wie West Ham zu tun, ist ein unglaubliches Gefühl“, freut sich Soler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Soler, der von Paris St. Germain kommt, war 2022 vom FC Valencia in die französische Hauptstadt gewechselt. Für PSG kommt der zentrale Mittelfeldspieler wettbewerbsübergreifend auf 63 Pflichtspiele, in denen ihm acht Tore und acht Assists gelangen.