VfB: Phillips' „unglaubliche“ Liverpool-Rückkehr

Für Nathaniel Phillips waren die zwei Wochen im Januar, die er nicht beim VFB Stuttgart, sondern bei seinem Stammklub FC Liverpool verbrachte, eine „unglaubliche“ Erfahrung. „Mir fehlten die Worte, um ehrlich zu sein. Es war mir nicht einmal als eine Möglichkeit in den Sinn gekommen, also war ich überhaupt nicht vorbereitet, aber was für eine Gelegenheit“, gibt der Engländer gegenüber ‚Goal.com‘ zu.

Die Reds beendeten die Leihe des Innenverteidigers vorzeitig und Phillips durfte in der 3. Runde des FA Cups gegen den Stadtrivalen FC Everton über 90 Minuten spielen. Rund eine Woche später ging es wieder zurück zu den Schwaben. Die Leihe zum VfB, für den er bereits in 19 Pflichtspielen zum Zug kam, hat dem 23-Jährigen nach eigener Aussage bislang „nur geholfen. Aber es ist wichtig, besonnen zu bleiben, einen Schritt nach dem anderen und die Dinge richtig zu machen“, ergänzt Phillips.