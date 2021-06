VfB: Al Ghaddioui hat verlängert

Hamadi Al Ghaddioui bleibt dem VfB Stuttgart erhalten. Wie der schwäbische Bundesligist verkündet, hat der Stürmer seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert.

„Ich bin sehr glücklich über das Vertrauen der VfB-Verantwortlichen. Unsere Mannschaft hat sich in den vergangenen beiden Jahren toll entwickelt. Durch meine Verletzungen konnte ich leider dem Team nicht so helfen wie ich wollte. Ich fühle mich in Stuttgart wohl, bin top motiviert für die neue Saison und freue mich schon sehr darauf, hoffentlich bald mit den VfB-Fans im Rücken spielen zu können“, so Al Ghaddioui.

Der 30-Jährige kam vor zwei Jahren von Jahn Regensburg nach Stuttgart. In 37 Pflichtspielen gelangen ihm zehn Tore und vier Assists. Al Ghaddioui lagen auch Angebote aus der zweiten und ersten Liga vor. Seine Zukunft sieht er aber mindestens für ein weiteres Jahr am Neckar.