H96: Gerüchte um Anton-Nachfolger

Unabhängig von der Ausleihe von Konstantinos Mavropanos (22, FC Arsenal) will der VfB Stuttgart dem Vernehmen nach auch noch Innenverteidiger Waldemar Anton (23) von Hannover 96 an Bord holen. Der Zweitligist hat einen potenziellen Ersatz womöglich in Darmstadt entdeckt.

Einem Bericht der ‚Neuen Presse‘ zufolge ist Victor Pálsson ein Kandidat, der wie Anton im defensiven Mittelfeld und im Abwehrzentrum agieren kann. Der 29-jährige Isländer (15 Länderspiele) steht noch bis 2022 bei den Lilien unter Vertrag. Nur drei Pflichtspiele verpasste Pálsson in der abgelaufenen Saison aufgrund von Sperren.