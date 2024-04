Entlassung droht: Losilla stärkt Letsch

Thomas Letsch genießt beim VfL Bochum weiterhin die Rückendeckung der Kabine. „Na klar“, erwidert Kapitän Anthony Losilla (38) auf entsprechende Nachfrage der ‚WAZ, „wir als Spieler müssen jetzt sehen, was wir falsch machen. Das ist unsere Baustelle – nicht die Zukunft des Trainers. Wir haben mit ihm Erfolge gehabt. Ich gehe davon aus, dass er noch länger unser Trainer sein wird.“

Die Zukunft von Letsch hängt nach der gestrigen 1:2-Niederlage im Kellerduell mit dem 1. FC Köln am seidenen Faden. Losilla betont: „Wenn man so viele Spiele noch aus der Hand gibt, liegt es auf der Hand, dass die Einstellung nicht ganz passt. Wir müssen in unserer Situation alles dafür tun, um das Tor zu verteidigen. Derzeit fehlt uns im eigenen Strafraum die Bissigkeit. Ich glaube nicht, dass der Wille nicht da ist. Aber uns fehlt das letzte Prozent, wie es die Kölner zum Beispiel an den Tag gelegt haben.“ In der Tabelle liegt der VfL nun auf Rang 15, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt drei Punkte.