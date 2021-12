Ten Hag bereit für nächsten Schritt

Erik ten Hag glaubt, bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere zu sein. Wie der Erfolgscoach von Ajax Amsterdam gegenüber ‚Voetbal International‘ erklärt, spüre er die Anerkennung, wenn er mit „Spitzenklubs in Verbindung“ gebracht wird. Ein Wechsel bahne sich gerade aber nicht konkret an, so der 51-Jährige: „Lassen Sie es mich so sagen: Ich würde diese Herausforderung gerne annehmen, aber ich jage nicht hinter ihr her.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Trainer des niederländischen Rekordmeisters wird immer wieder mit einem Engagement bei europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. In den vergangenen Wochen fiel sein Name im Zusammenhang mit der Trainerposition bei Manchester United und Newcastle United. Für einen Wechsel ins Ausland fühlt sich ten Hag gewappnet und glaubt zu wissen, worauf es ankommt: „Man muss sich wirklich in die fremde Kultur einfühlen. Nicht nur die Fußballkultur, sondern auch die sozial-emotionale Kultur.“