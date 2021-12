PSG: Messi mit Anpassungsproblemen?

Lionel Messi fühlt sich in Paris offenbar nicht rundum wohl. Sein Freund Luis Suárez äußert sich dahingehend gegenüber ‚TNT Sports‘: „Meine Beziehung zu Leo ist intakt und wir reden weiterhin jeden Tag miteinander. Wir versuchen, nicht über die Erwartungen zu sprechen, die um uns herum sind, wir sprechen über die Spiele, unsere Familien. Er hat mir erzählt, dass er, wenn er in der Kälte spielt, große Schmerzen hat, vor allem wegen des Schnees. Er muss sich noch an die Kälte dort gewöhnen, das ist klar.“

In Spanien kursieren außerdem bereits Gerüchte, dass sich der 34-Jährige sowie insbesondere seine Lebensgefährtin auch in der Stadt nicht wohlfühlen und Barcelona vermissen. Messi erzielte in acht Einsätzen in der Ligue 1 erst einen Treffer. Am gestrigen Samstag kam der siebenmalige Weltfußballer mit Paris St. Germain nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den RC Lens hinaus.