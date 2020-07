Real holt nächsten Dreier

Real Madrid liegt in der Primera División voll auf Titelkurs. Am gestrigen Donnerstagabend gewannen die Königlichen ihr Heimspiel gegen den FC Getafe mit 1:0. Es war der sechste Sieg der Königlichen im sechsten Spiel nach dem Restart von LaLiga.

Das Tor des Tages erzielte Sergio Ramos in der 80. Minute per Strafstoß, Dani Carvajal war zuvor gefoult worden. Real liegt damit bei fünf ausstehenden Spielen vier Zähler vor dem FC Barcelona an der Tabellenspitze. In der aktuellen Form der Madrilenen ein äußerst komfortabler Vorsprung.