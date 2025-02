Varane teilt gegen ten Hag und ManUnited aus

Raphaël Varane zeigt sich verwundert über seinen Ex-Klub Manchester United und Trainer Erik ten Hag. Im Interview mit ‚The Athletic‘ sagt der 31-Jährige, der nach einer weiteren schweren Verletzung Ende September seine Karriere beendet hatte: „Es gab nur sehr wenig Flexibilität auf dem Spielfeld. Das System war durch die starren Anweisungen des Trainers blockiert“, so der Franzose über ten Hag. Seine Beziehung zu dem Niederländer beschreibt Varane als „manchmal sehr angespannt. Manchmal bemühte er sich, auf das Feedback der Spieler zu hören. Manchmal traf er Entscheidungen, ohne auf die Gefühle der Spieler zu hören. Es war kompliziert.“

Zudem erzählt der französische Weltmeister von seiner Verwunderung, dass ten Hag nach der Saison 2023/24 weitermachen durfte. „Ich war überrascht. Die Beziehung zur Mannschaft war nicht mehr existent“, so Varane, der auch die chaotischen Zustände im Verein anspricht. „Selbst von innen heraus als Spieler gab es keine klare Struktur, wie die Dinge funktionieren sollten. Es gab jahrelang keine feste Methodik. Bei Manchester war nicht klar oder definiert genug, wie man rekrutiert, wie man spielt, wie man kommuniziert. Es liegt nicht in der Verantwortung einer einzelnen Person. Das ist das Problem – wir wissen nicht einmal, wer daran Schuld ist. Es muss in der Gesamtstruktur der Organisation liegen.“ Im Sommer 2024 löste er seinen Vertrag bei den Red Devils auf und wechselt in die Serie A zu Como 1907, wo seine Karriere dann überraschend schnell endete.