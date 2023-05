Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

Borussia Dortmund

Den zum Saisonende auslaufenden Vertrag von Innenverteidiger Mats Hummels (34) haben die Borussen um ein Jahr bis 2024 verlängert. Laut der spanischen ‚Marca‘ existiert zudem eine Einigung zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid im Poker um Mittelfeldspieler Jude Bellingham (19). Die Sockelablöse liege bei 100 Millionen Euro.

FC Bayern

Der Name Declan Rice (West Ham United) ist in der vergangenen Woche in München häufiger gefallen. ‚Sky‘ zufolge ist der Mittelfeldarbeiter der Wunschspieler von Thomas Tuchel. Die Ablöse könnte mehr als 100 Millionen Euro betragen.

RB Leipzig

Dani Olmo hat bei den Sachsen noch einen Vertrag bis 2024. Seit Wochen arbeiten die Leipziger mit Hochdruck an einer vorzeitigen Verlängerung mit dem 25-Jährigen. Das bislang letzte Angebot hatte der Spanier noch abgelehnt. In den kommenden Tagen kommt es erneut zu Verhandlungsgesprächen. Der neue Kontrakt soll eine zweistufige Ausstiegsklausel beinhalten – 30 Millionen Euro für spanische Klubs, für andere Interessenten rund das Doppelte.

Union Berlin

Nach FT-Informationen sind die Unioner an einer Verpflichtung von Japhet Tanganga (Tottenham Hotspur) interessiert. Der 24-jährige Innenverteidiger könnte für etwas mehr als zwölf Millionen Euro zu haben sein.

SC Freiburg

Angreifer Junior Adamu von RB Salzburg steht laut der ‚Kronen Zeitung‘ kurz vor dem Transfer in den Breisgau. Der 21-Jährige hat in Salzburg noch einen Kontrakt bis 2025. Folglich wird eine Ablöse fällig.

Bayer Leverkusen

Die Werkself steht kurz vor der Verpflichtung von Mittelfeld-Routinier Granit Xhaka vom FC Arsenal. Laut Fabrizio Romano wird der 30-jährige Schweizer in diesem Sommer für 15 Millionen Euro zu Bayer wechseln und dort bis 2027 unterschreiben.

VfL Wolfsburg

Der ‚Braunschweiger Zeitung‘ zufolge besteht Interesse an der Verpflichtung von Angreifer Kevin Volland. Bereits bei der AS Monaco spielte Volland unter dem heutigen VfL-Trainer Niko Kovac. Das aktuelle Arbeitspapier des 30-Jährigen läuft 2024 aus.

Eintracht Frankfurt

Die Eintracht hat die Kaufoption in Höhe von rund zwei Millionen Euro für Linksverteidiger Philipp Max gezogen. Der 29-Jährige war in der Winter-Transferperiode von der PSV Eindhoven gekommen und hat nun am Main einen bis 2026 datierten Kontrakt unterschrieben.

Mainz 05

Mittelstürmer Karim Onisiwo hat vorzeitig bis 2026 verlängert. In bisher 197 Pflichtspielen für die Mainzer sammelte der 31-jährige Österreicher 62 Scorerpunkte.

1. FC Köln

Das Torhüter-Eigengewächs Jonas Urbig wird laut ‚Express‘ im Sommer vom SSV Jahn Regensburg in die Domstadt zurückkehren. Durch den Abstieg der Regensburger stehe die Rückkehr des 19-Järhigen fest. Für den Jahn stand der U20-Nationalkeeper seit Leihbeginn im Januar in allen 16 Ligaspielen im Tor.

Borussia Mönchengladbach

Übereinstimmenden Berichten zufolge ist der Abschied von Fohlen-Trainer Daniel Farke so gut wie beschlossen. Für die Nachfolge wurden bislang vor allem Thomas Letsch, aktuell Trainer des VfL Bochum, und Gerado Seoane (früher Bayer Leverkusen) gehandelt.

Werder Bremen

Werder macht den ersten Sommer-Neuzugang fix und schnappt sich Dawid Kownacki (26) von Fortuna Düsseldorf ablösefrei. Der polnische Offensivakteur erhält einen langfristigen Vertrag. Über die genaue Laufzeit machen die Bremer wie gewohnt keine Angaben.

TSG Hoffenheim

Die Abgänge von Kasper Dolberg und Thomas Delaney sind besiegelt. Beide Leihspieler kehren zum Saisonende zu ihren Vereinen (OGC Nizza, FC Sevilla) zurück. Beide konnten sich in ihrer Zeit bei der TSG nicht durchsetzen und hatten in Hoffenheim nie einen Stammplatz inne.

FC Augsburg

Der FCA hat laut ‚Sport Bild‘-Informationen die Kaufoption für Angreifer Mergim Berisha (25) gezogen. Vier Millionen Euro fließen an Fenerbahce. Allerdings könnte der deutsche Nationalspieler für 15 bis 20 Millionen Euro noch in diesem Sommer weiterverkauft werden.

VfB Stuttgart

Die Zusammenarbeit mit Trainer Sebastian Hoeneß soll auch über den Sommer hinaus fortgeführt werden. Vorstandsboss Alexander Wehrle bestätigt gegenüber der ‚Bild‘: „Wir haben von Beginn an gesagt, dass wir mit Sebastian Hoeneß ligaunabhängig zusammenarbeiten wollen.“

VfL Bochum

Sowohl Linksverteidiger Konstantinos Stafylidis (29) als auch Angreifer Silvère Ganvoula (26) werden den VfL verlassen. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Schalke 04

Die Königsblauen könnten nach FT-Infos im Sommer rund zwei Millionen Euro für Mittelfeldspieler Can Bozdogan kassieren. Das 22-jährige Eigengewächs hat das Interesse vom AZ Alkmaar und von Standard Lüttich geweckt, auf Schalke läuft sein Vertrag noch bis 2024.

Hertha BSC

Omar Alderete unterschreibt beim FC Getafe einen Vertrag bis 2028. Die Spanier verpflichten damit den zuvor nur ausgeliehenen Innenverteidiger fest. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben sich die beteiligten Vereine unabhängig von der vereinbarten Kaufoption auf eine Ablöse in Höhe von vier Millionen Euro geeinigt, die nun an den Absteiger in die Hauptstadt fließen.