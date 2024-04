Nach Herzmuskelentzündung: Bell kämpft um neuen Vertrag

Stefan Bell möchte offenbar auch über den Sommer hinaus mit dem 1. FSV Mainz 05 zusammenarbeiten. Gegenüber der ‚Bild‘ lässt der 32-jährige Innenverteidiger durchblicken, dass er mit einer Verlängerung seines in wenigen Monaten auslaufenden Arbeitspapieres liebäugelt: „Ich denke, ich habe vergangene Saison und auch in der Vorrunde bewiesen, welche Leistung ich noch immer bringen kann, wenn ich fit und gesund bin. Mit so einer Saison wie dieser möchte ich mich nicht verabschieden.“

Seit Anfang des Jahres ist Bell aufgrund einer Herzmuskelentzündung unpässlich. „Ich habe noch immer absolutes Belastungs-Verbot“, gibt der Routinier zu verstehen und schiebt ein: „Momentan sind da so viele Fragen offen, so etwas kann man erst nach der Saison besprechen – und dann müsste es eben auch für alle Seiten passen.“ 2007 war der Abwehrspieler in die Mainzer Jugendabteilung gewechselt. Dort reifte er zum Stammspieler, 290 Bundesligapartien hat Bell mittlerweile auf dem Bucke. Kommt der Rechtsfuß wieder auf die Beine, könnten noch Weitere hinzukommen.