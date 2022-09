Rafinha strebt Bundesliga-Rückkehr an

Rafinha würde gerne noch einmal in die Bundesliga zurückkehren. Bei ‚Bild TV‘ macht der Brasilianer unverständlich klar: „Ich will in der Bundesliga meine Karriere beenden.“ Weiter ergänzt der 36-Jährige: „Ich will noch zwei bis drei Jahre spielen, ich bin fit. Ich habe fast 15 Jahre in der Bundesliga gespielt.“

Generell scheint der Rechtsverteidiger ein großer Fan des Deutschen Fußballs zu sein: „Die Bundesliga ist eine super Liga, auch die zweite Liga ist sehr gut. Auch die zweite Bundesliga wäre für mich kein Problem.“ Bisher spielte Rafinha für Schalke 04 und den FC Bayern in Deutschland, zurzeit steht er beim brasilianischen Erstligisten FC São Paulo unter Vertrag.