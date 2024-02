Nach Rom-Entlassung: Mourinho feuert zurück

José Mourinho hat sich erstmals nach seiner Trennung von der AS Rom zu Wort gemeldet. Angesprochen auf die europäischen Wettbewerbe erklärt der extravagante Übungsleiter gegenüber ‚football.com‘: „Ich werde nicht an den Endrunden teilnehmen, aber nicht, weil ich ausgeschieden bin, sondern weil ich von jemandem entlassen wurde, der keine Ahnung von Fußball hat.“

Mitte Januar verkündete die Roma überraschenderweise, dass Mourinho nicht länger das Amt des Cheftrainers innehat. „So ist das Leben“, fährt der 61-jährige Portugiese fort, „voller Höhen und Tiefen. Aber ich wachse daran, trotz der unerwarteten wie auch unfairen Entlassung. Ich werde mit noch mehr Enthusiasmus und Zuversicht zurückkehren.“ Berichten zufolge ist Mourinho „heiß“ auf eine Anstellung beim FC Bayern. Nach Stationen in Spanien, England, Italien und Portugal möchte sich The Special One auch in der Bundesliga beweisen.