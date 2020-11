Pedri: „Ich danke Real Madrid“

Mittelfeld-Juwel Pedri vom FC Barcelona wäre einmal fast beim Erzrivalen Real Madrid gelandet. „Ich war im Probetraining bei Real Madrid“, erzählt der 17-Jährige in der Radio-Sendung ‚El Larguero‘, „sie sagten mir, ich hätte nicht das nötige Niveau. Das hat mich motiviert. Ich danke ihnen dafür, denn jetzt bin ich in der Mannschaft, in der ich immer sein wollte.“

Nun hat Pedri bei den Barça-Profis Fuß gefasst und durfte sogar schon beim vergangenen Clásico von Beginn an auflaufen. „Ich erfuhr es ein paar Tage vorher, als es mir Koeman sagte“, erinnert sich das Ausnahmetalent an dieses Erlebnis, „ich hatte bis dahin nie Probleme mit dem Einschlafen. Ich konnte es fast nicht glauben.“