Doppelpacker Schick: Bayers letztes Puzzleteil?

Für Bayer Leverkusen war das Duell gegen den FC Bayern in der vergangenen Saison der Anfang vom Ende. Als ungeschlagener Tabellenführer empfing die Werkself am 13. Spieltag den Rekordmeister und verlor in der Nachspielzeit mit 1:2. Es war ein Nackenschlag, von dem sich das Team von Peter Bosz nicht mehr erholte. Der Trainer musste wenige Monate später gehen, am Saisonende stand Rang sechs zu Buche.

Wenn Bayer die Münchner nach der Länderspielpause erneut empfängt, sind die Vorzeichen ähnlich – aber in entscheidenden Punkten anders. Erneut ist Bayer in Topform und erneut ist die Begegnung der beiden Teams ein Spitzenspiel. Denn seit dem gestrigen Sonntag steht das Duo punktgleich an der Tabellenspitze.

Schick mit Doppelpack

Anders als im Vorjahr hat Leverkusen aber nun zwei neue Trümpfe in der Hand: Einen Florian Wirtz, der in seiner Entwicklung einen großen Schritt nach vorne gemacht hat und mit Patrick Schick einen Torjäger, der verlässlich trifft. Einen solchen vermisste die Werkself in den vergangenen Jahren schmerzlich. Nur einmal schaffte es ein Bayer-Akteur in den vergangenen fünf Jahren, über 15 Bundesliga-Tore zu erzielen: Kai Havertz in der Saison 2018/19.

Seit dem gestrigen 4:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld ist klar, dass Schick auf dem besten Weg ist, diese Marke zu übertreffen. Zweimal traf der 25-jährige Tscheche auf der Alm – Saisontor fünf und sechs in sieben Bundesliga-Einsätzen. In der Vorsaison hatte er 21 Spieltage gebraucht, um so oft zu treffen.

Im Stile eines echten Neuners

Schick ist unter Seoane der wichtigste Abschlussspieler der Werkself und kommt laut ‚understat.com‘ auf 4,2 Schüsse pro 90 Minuten Spielzeit – klarer Bestwert unter den Bayer-Akteuren. Seine Chancenverwertung hat der Linksfuß im Laufe der Saison sukzessive verbessert. Ließ er zunächst noch mehrere Großchancen liegen, agiert Schick vor dem Tor nun effizient. In Manier eines klassischen Neuners erzielte er dabei alle seine Tore im Sechzehner.

Diese Torgefahr ist es, die Schick für Bayer so wertvoll macht. Der Stürmer lässt sich aufgrund seiner guten Technik ins Kombinationsspiel der Mannschaft einbinden, als Vorlagengeber ist er bisher aber nicht in Erscheinung getreten. Laut ‚understat.com‘ haben zehn Leverkusener in dieser Saison mehr Schlüsselpässe gespielt als der 25-Jährige.

Ob Schicks Formhoch reichen wird, um der Werkself gegen den FC Bayern zum Sieg zu verhelfen, muss abgewartet werden. Klar scheint aber, dass die Werkself auch dank ihres Stürmers nun eher gerüstet ist, etwaige Rückschläge wegzustecken. Der Anfang vom Ende wird das Bayern-Spiel dieses Jahr somit wohl nicht sein.