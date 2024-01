BVB: Terzic über Sanchos Rolle

Edin Terzic hat über die Rückkehr von Jadon Sancho (23) zu Borussia Dortmund gesprochen. Gegenüber ‚Sky‘ enthüllt der BVB-Trainer, was er im Vorfeld der am heutigen Donnerstag offiziell vermeldeten Leihe mit dem Offensivspieler besprochen hat: „Es gibt drei Fragen, die ich ihm in den Gesprächen gestellt habe. Was willst du? Was brauchst du dafür? Und: Was kann ich erwarten? Und dann habe ich ihm gesagt, was ich will, was ich brauche, was er von uns erwarten kann.“

Dabei soll Sancho eine Soforthilfe sein: „Wir sind bereit, ihm die Chance zu geben zu zeigen, dass er es noch kann und dass er noch lange nicht fertig ist. Er hat keine Zeit, wir haben keine Zeit. Also wenn er hierhinkommen will und Zeit einfordert – das geht nicht. Wenn wir über Fußball reden – herzlich willkommen. Wenn wir über Dinge außerhalb des Platzes reden – das geht nicht. Wenn du dazu bereit bist, dann bin ich bereit, dir eine Chance zu geben.“ Sancho stand letztmals im August für Manchester United in einem Pflichtspiel auf dem Platz.