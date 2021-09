PSG: Messi kassiert noch mehr

Lionel Messi verdient bei Paris St. Germain offenbar noch mehr als bislang vermutet. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, erhält der 34-Jährige zusätzlich zu seinem Nettogehalt von rund 30 Millionen Euro pro Jahr einen Treuebonus in Höhe von zehn Millionen Euro netto. Insgesamt kann Messi, der in Frankreich einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit unterschrieben hat, also rund 110 Millionen Euro netto verdienen, wenn er dem Klub bis 2024 treu bleibt.

Dem Bericht zufolge erhält der Argentinier darüber hinaus eine Million seines Gehalts als Kryptowährung. Zu wettbewerbsübergreifend zwei Einsätzen kam der Offensivstar bisher für PSG. Eine Torbeteiligung gelang ihm noch nicht. Man merkt, dass das Messi-Mbappé-Neymar-Trio noch Eingewöhnungszeit benötigt.