Stuttgart beobachtet begehrtes Frankreich-Juwel Yahia

Die Talentspäher des VfB Stuttgart strecken ihre Fühler regelmäßig in Richtung französischer Gefilde aus. So haben in den vergangenen Jahren einige vielversprechende Akteure den Weg aus der Ligue 1 ins Schwabenland gefunden. Darunter unter anderem Spieler wie Enzo Millot (21), Anthony Rouault (22) oder auf dem zweiten Bildungsweg auch Top-Torjäger Serhou Guirassy (27).

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun haben die VfB-Scouts ein hierzulande unbeschriebenes Blatt auf dem Schirm: Die Rede ist von Kelvin Yahia. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato beschäftigt sich der VfB Stuttgart mit dem flexibel einsetzbaren Teenager.

Lese-Tipp

Giroud gibt Einblick in Milan-Zukunft

Der 17-Jährige spielt für die U19 von Olympique Lyon, in der er unangefochtener Stammspieler ist. In der laufenden Saison kam der auch im defensiven Mittelfeld einsetzbare Innenverteidiger in elf von zwölf Spielen zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Yahia ist seinen Altersgenossen physisch überlegen, bringt eine gute Endgeschwindigkeit mit und verfügt über ein sauberes Aufbauspiel. Entsprechend weckt das französische Juwel mit tunesischen Wurzeln nicht nur beim VfB Begehrlichkeiten. Auch der AC Mailand, Juventus Turin und der FC Villarreal bekunden Interesse an Yahia. Stuttgart erwartet im Werben um den Rechtsfuß also große Konkurrenz.