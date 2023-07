Zweikampf um Hoffenheims Damar

Muhammed Damar könnte die TSG Hoffenheim in diesem Sommer verlassen. Nach FT-Informationen buhlen sowohl Bundesliga-Absteiger Hertha BSC als auch der FC Augsburg um eine Leihe des 19-jährigen Spielmachers. Die Hoffenheimer Verantwortlichen wägen nun beide Anfragen ab und werden zeitnah eine Entscheidung treffen.

Ein Wechsel zur Alten Dame wäre für Damar eine Rückkehr zu den Wurzeln. Der gebürtige Berliner hatte vier Jahre in Herthas Jugend verbracht, ehe er in die Nachwuchsabteilung von Eintracht Frankfurt wechselte. Vergangenes Jahr folgte der Sprung von der SGE zur TSG. Sechsmal wurde Damar bei den Profis eingesetzt (kein Scorerpunkt), 20 Mal in der zweiten Mannschaft (16 Scorerpunkte).

