BVB weiter sieglos: So steht es um Sahin

Nuri Sahin war im Anschluss an das 1:1 gegen die TSG Hoffenheim „sehr sauer und enttäuscht“, nachdem er „eine sehr, sehr schwache Leistung, vielleicht sogar die schwächste in dieser Saison“ gesehen hatte.

Es war darüber hinaus das mittlerweile vierte sieglose Pflichtspiel in Folge, in der Liga ist der BVB auf Platz acht abgerutscht. Auf Sahin „wächst der Druck“, konstatieren auch die ‚Ruhr Nachrichten‘.

Nichtsdestotrotz müsse sich der Dortmund-Coach vorerst keine Sorgen um seinen Job machen. Intern, berichtet die Regionalzeitung, besteht weiterhin der Glaube, dass Sahin das Team zurück in die Erfolgsspur und am Saisonende in die Champions League führen kann.

Auch in der Kabine genieße Sahin „weiter hohes Ansehen“. Klar ist aber auch, dass allmählich wieder die Ergebnisse stimmen müssen, andernfalls wird es für den 36-Jährigen eng. Das letzte Spiel des Jahres bestreitet der BVB am Sonntag in Wolfsburg.