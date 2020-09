Thiago genervt: „Habe niemandem gesagt, ich möchte Bayern verlassen“

Thiago kann dieser Tage an keinem Journalisten vorbeigehen, ohne die Frage zu hören, wo er kommende Saison spielen wird. So geschehen nach dem Spiel gegen Deutschland am Donnerstag und auch auf der heutigen Pressekonferenz der spanischen Nationalmannschaft.

Sichtlich und auch verständlich genervt fällt die Antwort des Mittelfeldspielers aus: „Ich habe niemandem gesagt, ich möchte Bayern verlassen. Jedes Jahr schreiben Sie mich zu einem anderen Klub. Für mich ist meine Zukunft das morgige Spiel, alles andere ist kein Thema. Es ist mir egal und ich interessiere mich nicht dafür. Ich interessiere mich nur für das morgige Spiel.“

