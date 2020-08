Fronten verhärtet: Bayern erwartet neues Thiago-Angebot

Spätestens seit seiner außergewöhnlichen Leistung im Champions League-Finale zählt Thiago (29) zu jenen Spielern, denen man als Verein „keine Steine in den Weg legen“ will. Ganz so einfach ist es dennoch nicht. Der FC Bayern ist zwar bereit, Thiago ziehen zu lassen, aber eben nur zu einem angemessenen Preis.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mindestens 30 Millionen Euro wollen die Münchner laut ‚Sky Italia‘-Journalist Fabrizio Romano sehen – mit Blick auf den 2021 auslaufenden Vertrag, die Coronakrise und Thiagos fortgeschrittenes Fußballeralter alles andere als ein Sonderpreis.

Rummenigge rechnet mit neuem Angebot

Beim FC Bayern geht man allerdings davon aus, dass der FC Liverpool seine Haltung überdenken und die bisherige Offerte zeitnah erhöhen wird. „Bei Thiago sieht es so aus, dass er uns verlassen möchte. Wir rechnen in diesen Tagen mit einem Angebot“, kündigt Karl-Heinz Rummenigge im Interview mit der ‚Welt am Sonntag‘ an.

Klar ist: Thiago darf zwar gehen, sollte der Spanier aber signalisieren, dass er doch noch bleiben will, würden Rummenigge und Co. ihn mit Kusshand halten: „Für ihn war es wichtig, dass er gezeigt hat, dass er in den großen Spielen sehr wohl top spielen kann. Wenn es so kommt, ist es ein Abgang, der schon etwas schmerzt.“