Medien: Barça will Lo Celso im Winter

Der FC Barcelona konkretisiert offenbar das Interesse an Xavi-Wunschspieler Giovani Lo Celso (27). Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ soll der argentinische Mittelfeldspieler im kommenden Monat von Tottenham Hotspur ins Camp Nou wechseln. Barça-Coach Xavi soll sich seit geraumer Zeit für Lo Celso stark machen und ihn zum Transferziel Nummer eins erklärt haben.

Mit dem Transfer wollen die Katalanen auf die Verletzung von Gavi (19) reagieren, der sich Ende November im EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien (3:1) einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Lo Celso ist noch bis 2025 an die Londoner gebunden. Nach zweimaliger Leihe an den FC Villarreal findet der Kreativspieler bei den Spurs nun langsam wieder zu alter Stärke zurück. Drei Startelfeinsätze in den vergangenen fünf Ligapartien belegen den Aufschwung.