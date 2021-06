Belgien - Russland: So könnt ihr das EM-Spiel live sehen

Geheimfavorit Belgien trifft im ersten Spiel auf Russland, den Gastgeber der WM 2018. Nach der damaligen 0:1-Niederlage im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Frankreich startet die goldene Generation der Roten Teufel einen erneuten Anlauf, endlich eine internationale Trophäe in die Luft zu stemmen. Unterschätzen sollten sie die Russen dabei nicht, scheiterten diese bei der letzten WM doch erst nach Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Kroatien. In der Gruppe B treffen die beiden Nationen außerdem auf Dänemark und Finnland.

Belgien gegen Russland live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen den Roten Teufeln und der Sbornaja findet am Samstag, den 12. Juni statt. Der Anstoß in der Gazprom Arena in St. Petersburg erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Das ZDF überträgt die Partie live im Free TV. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel kostenlos über die ZDF-Mediathek streamen. Auch über MagentaTV kann die Partie live und in voller Länge angesehen werden. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Belgien und Russland weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.