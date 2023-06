Wunschspieler: Eintracht forciert Werben um Ngankam

Eigentlich ist Jessic Ngankam bei Hertha BSC als Fixpunkt in der Offensive eingeplant. Das Eigengewächs soll die Berliner mit seinen Toren zum Wiederaufstieg schießen – doch so weit wird es wohl nicht kommen. Denn mit Union Berlin und Eintracht Frankfurt ist die Konkurrenz für die Alte Dame nicht nur prominent, sondern auch hartnäckig.

Wie ‚Sky‘ berichtet, befindet sich die Eintracht in der Pole Position bei Ngankam. Nach intensivem Austausch und Gesprächen gibt es mittlerweile die klare Tendenz in Frankfurt, dass der 22-jährige Berliner unbedingt verpflichtet werden soll. Der U21-Nationalspieler ist dem Bezahlsender zufolge der klare Wunschspieler von Neu-Trainer Dino Toppmöller.

Ngankam kam in der abgelaufenen Saison nach überstandenen Verletzungsproblemen erst zum Ende der Hinrunde regelmäßig zum Einsatz. Für Hertha gelangen dem kräftigen Rechtsfuß immerhin noch vier Treffer und zwei Assists in 18 Spielen. Sein Vertrag in Berlin läuft noch bis 2025. Ein Schnäppchen wird Ngankam also auch ungeachtet von Herthas sportlichen Plänen mit dem Eigengewächs nicht.

Hoffen bei Bisseck

Bei Ngankams U21-Nationalmannschaftskollegen Yann Aurel Bisseck (22) haben die Frankfurter ebenfalls noch ihre Finger im Spiel. Der Innenverteidiger steht zwar bei Champions League-Finalist Inter Mailand auf dem Zettel, doch laut ‚Sky‘ hat die SGE die Hoffnung auf den ehemaligen Köln-Profi noch nicht aufgegeben.

Bisseck steht noch bis 2026 in Dänemark bei Aarhus GF unter Vertrag. Nach FT-Informationen müssten Klubs aus der Bundesliga aber lediglich überschaubare drei Millionen Euro für den Abwehrspieler auf den Tisch legen. Für Inter wäre der 1,96 Meter große Rechtsfuß deutlich teurer.