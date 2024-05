Zukunftsfrage: RB-Leihgabe Silva äußert sich

Mittelstürmer André Silva hätte gegen einen langfristigen Verbleib bei Real Sociedad nichts einzuwenden. „Ich fühle mich gut und bin gerne hier, aber am wichtigsten ist mir, dass ich spiele und der Mannschaft helfen kann. Davon bin ich nach wie vor überzeugt“, so der von RB Leipzig ausgeliehene Portugiese im Interview mit der Fachzeitung ‚as‘. Und weiter: „Ich will mich als Teil des Projekts fühlen. Ich möchte dort sein, wo man mich haben will, wo man an mich glaubt und mir das Gefühl gibt, dass ich es schaffen kann.“

Für den Klub aus dem baskischen San Sebastián bestritt Silva wegen zweier Verletzungen nur 16 La Liga-Spiele und deren 23 in allen Wettbewerben. Drei Tore stehen zu Buche. Stand jetzt geht es im Sommer zurück nach Sachsen, wo der 28-Jährige zwar noch bis 2026 unter Vertrag steht, aber vermutlich keine Perspektive mehr hat. Mit Real wurde eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro vereinbart, die dem La Liga-Klub dem Vernehmen nach aber zu hoch ist.