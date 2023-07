Einigung naht: Viertes Leipzig-Angebot für Openda

Drei Angebote hat RB Leipzig bislang für Loïs Openda eingereicht. Alle drei entsprachen nicht den Erwartungen des französischen Vizemeisters RC Lens. Geschäftsführer Arnaud Pouille stellte kürzlich klar: „Wir haben ein drittes Angebot für Loïs Openda erhalten. […] Sie haben ihren wirtschaftlichen Standpunkt, wir haben unseren. Wir sind noch sehr weit voneinander entfernt.“

Nun nähert sich RB Leipzig mit einem vierten Angebot weiter an. Nach FT-Informationen bietet der Bundesligist 43 Millionen Euro plus Boni. Das könnte ausreichen, um den Deal abzuschließen – ein finales Go aus Lens gibt es zwar noch nicht, doch in Sachsen hofft man möglichst noch in dieser Woche auf eine Einigung.

Mit dem 23-jährigen Stürmer (21 Saisontore für Lens) selbst ist längst alles klar. Openda hat sich schon vor Wochen mit RB auf einen Fünfjahresvertrag verständigt. Die Chancen, dass der belgische Nationalspieler in Leipzig landen und zum neuen Rekordeinkauf aufsteigen wird, stehen nicht schlecht.