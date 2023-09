Ödegaards Plan mit Arsenal

Martin Ödegaard hält sich mit Blick auf eine Vertragsverlängerung beim FC Arsenal bedeckt. Gegenüber ‚Nettavisen‘ sagt der 24-Jährige: „Ich habe nicht viel zu sagen, abgesehen davon, dass ich bei Arsenal sehr glücklich bin und hoffe, dass ich dort noch lange bleiben kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ödegaard spielt seit 2021 für die Gunners, gehört dort zu den Leistungsträgern. In 110 Einsätzen für den Premier League-Klub war der Norweger an starken 41 Treffern direkt beteiligt. Der aktuelle Kontrakt des 53-fachen Nationalspielers ist noch bis 2025 gültig. Im Hintergrund arbeitet Arsenal an einer Ausdehnung der Zusammenarbeit.