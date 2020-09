SGE: Bobic kommentiert Dost-Gerüchte

Bas Dosts Transfer von Eintracht Frankfurt zum FC Brügge kündigt sich offenbar noch nicht an. „Es gab keinen Kontakt mit dem FC Brügge“, wird Eintracht-Sportdirektor von der ‚Hessenschau‘ zitiert, „er ist ein Spieler von Eintracht Frankfurt. Alles andere sind ungelegte Eier.“

Am gestrigen Mittwoch kam in den Niederlanden die Meldung auf, dass Dost vor einem Wechsel zu den Belgiern stehe. Bis dahin, so scheint es, braucht es aber noch die eine oder andere Verhandlungsrunde. Der Vertrag des 31-jährigen Mittelstürmers in Frankfurt ist noch bis 2022 datiert.