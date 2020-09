Medien: Dost auf dem Sprung

Sein Glück hat Bas Dost bei Eintracht Frankfurt bislang nicht gefunden. An seine überragende Torquote aus der Zeit bei Sporting Lissabon kam der 31-jährige Niederländer bei den Hessen nicht annähernd heran.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch wäre es eine kleine Überraschung, sollte Dost die Eintracht nach nur einem Jahr wieder verlassen. Und genau das bahnt sich laut einem Bericht des ‚Algemeen Dagblad‘ nun an. Laut der Tageszeitung aus Rotterdam ist Dost „auf dem Weg nach Brügge“.

Dost verkäuflich?

Das Interesse des amtierenden belgischen Meisters, der unter Hochdruck nach einem Torjäger fahndet, sei sehr groß. Man wolle „weit gehen“, um Dost noch in der laufenden Transferperiode zu verpflichten. Dieser ist noch bis 2022 an die Eintracht gebunden und kostete vor einem Jahr sieben Millionen Euro. Ein leichtes Unterfangen wird der Transfer also nicht – auch wenn Dost aus Sicht der Frankfurter vermutlich nicht unverkäuflich ist.

„Ich fühle mich besser als letztes Jahr“, sagt Dost selbst gegenüber der ‚Sport Bild‘, „hoffentlich stehe ich vor der besten Saison meines Lebens.“ In welchem Trikot er diese dann absolvieren wird, ist allerdings fraglicher denn je.