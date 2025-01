Stürmer-Suche: Nächster KSC-Anlauf in Heidenheim?

Der Karlsruher SC ist bei der Suche nach einem adäquaten Ersatz für den nach Heidenheim abgewanderten Mittelstürmer Budu Zivzivadze (30) bei eben jenem Verein möglicherweise fündig geworden. Laut dem ‚kicker‘ hat der Tabellenzweite Maximilian Breunig vom FCH als möglichen Kandidaten auserkoren. Der 24-Jährige kommt in der laufenden Bundesliga-Saison auf lediglich 320 Einsatzminuten und ist derzeit nur Rotationsspieler beim Conference League-Teilnehmer.

In den ersten drei Liga-Duellen steuerte der gebürtige Würzburger zwei Tore bei, schaffte es in den anderen zwölf Partien des Öfteren nicht einmal in den Spieltagskader. Doch Breunig ist längst nicht die einzige Heidenheimer Option für die Karlsruher Verantwortlichen.

Eine Leih-Rückkehr des Dänen Mikkel Kaufmann (24) steht aktuell immer noch im Raum. Der Mittelstürmer schnürte bereits in der Saison 22/23 seine Schuhe für den KSC. Einer der beiden Stürmer soll bestenfalls zum Rückrunden-Auftakt beim 1. FC Nürnberg (19.01., 13:30 Uhr) mit von der Partie sein.