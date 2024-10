Engländer berichten: Neuer Favorit im Salah-Poker

Mohamed Salah ist vertraglich nur noch bis zum Ende der Saison an den FC Liverpool gebunden. In Kombination mit seinen stets herausragenden Performances avanciert der Ägypter zu einer der heißesten Aktien auf dem Transfermarkt. Neben den Saudis soll nun auch Paris St. Germain konkretes Interesse bekunden.

Damit nicht genug: Die englische ‚Sun‘ berichtet, dass sich der französische Serienmeister im Werben um Salah in der Pole Position befindet. PSG plane, ein höher dotiertes Angebot für den 32-jährigen Superstar abzugeben, der in der laufenden Spielzeit schon sechs Treffer in neun Partien erzielte und fünf weitere vorbereitete.

Konkret würden die Pariser den Linksfuß gerne mit einem Dreijahresvertrag ausstatten. Am Eiffelturm sucht man nach dem Abgang von Kylian Mbappé (25/Real Madrid) bis dato vergeblich nach einem neuen Ausnahmekönner. Salah könnte diesen Platz einnehmen.

Und allzu schlecht scheinen die Chancen des Ligue 1-Vertreters gar nicht zu sein. Denn dem Boulevardblatt zufolge präferiert der 100-fache Nationalspieler einen Verbleib in den europäischen Topligen. Ein Engagement in Saudi-Arabien, wo ebenfalls energisch an einer Verpflichtung gearbeitet wird, würde Salah nicht reizen. Auch eine Verlängerung an der Anfield Road ist nicht ausgeschlossen.