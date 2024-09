Bayerns 100-Millionen-Neuzugang | Salah-Transfer in Arbeit

Olise maßlos unterbewertet?

Michael Olise (22) hat nicht viel Anlaufzeit gebraucht, sich auf Anhieb einen Stammplatz in Vincent Kompanys Startelf erarbeitet. Auch in die FT-Topelf schaffte es der Bayern-Neuzugang nach seinen Fabel-Auftritten beim 5:0 gegen Werder Bremen (zwei Tore, zwei Assists) und 9:2 gegen Dinamo Zagreb (zwei Tore) schon zweimal. Bis zu 50 Millionen Pfund (umgerechnet 59 Millionen Euro) kassiert Crystal Palace für den französischen Flügelstürmer.

Hielt diese Summe vor Saisonbeginn manch einer für (zu) hoch, dürfte die Bewertung mittlerweile ganz anders ausfallen. So auch in der Münchner Führungsetage. Der ‚Mirror‘ jedenfalls berichtet, dass die Bayern-Bosse ihren Neuzugang sogar mit 100 Millionen Pfund (knapp 120 Millionen Euro) bewerten – Olise habe man zum halben Preis seines eigentlichen Marktwerts erhalten, so die Einschätzung von Max Eberl und Co. In München steht Olise bis 2029 unter Vertrag. Vielleicht fließt ja eines Tages tatsächlich ein dreistelliger Millionenbetrag für den Linksfuß.

In neun Monaten läuft Mohamed Salahs Vertrag beim FC Liverpool aus. Eine Verlängerung ist noch nicht absehbar, entsprechend positionieren sich die Interessenten für einen ablösefreien Deal im Sommer. Vor allem in Saudi-Arabien ist Salah schon seit einiger Zeit begehrt. Wie ‚CaughOffside‘ berichtet, will der staatliche Public Investment Fund im Januar oder Februar einen Vorvertrag mit dem 100-fachen ägyptischen Nationalspieler abschließen.

Derzeit bereite man einen Kontrakt über zwei Jahre mit Option auf eine weitere Saison vor. Selbstredend beinhaltet der potenzielle Deal ein astronomisches Gehalt. Als Favoriten nennt das Onlineportal den Benzema-Klub Al Ittihad, aber auch die ebenfalls vom PIF finanzierten Al Hilal, Al Nassr und Al Ahli seien Optionen.