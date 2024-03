Führich-Zukunft: „Will nicht zu weit nach vorne schauen“

Chris Führich beschäftigt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht mit einem möglichen Tapetenwechsel. „Es steht aktuell so viel an, dass ich mir darüber gar keine Gedanken mache. Ich will nicht zu weit nach vorne schauen“, gibt der Flügelspieler vom VfB Stuttgart angesprochen auf das rege Interesse der deutschen Topklubs im Interview mit dem ‚Sportbuzzer‘ zu verstehen.

Führich spielt eine außergewöhnliche Saison (15 Scorerpunkte in 30 Partien). Bei der Überraschungsmannschaft aus dem Schwabenland reifte der 26-Jährige zum Nationalspieler. Unter anderem der FC Bayern, Bayer Leverkusen sowie Borussia Dortmund haben Führich, der erst kürzlich seinen Vertrag inklusive Ausstiegsklausel bis 2028 verlängerte, ins Visier genommen. Im Falle der Champions League-Qualifikation wäre er für festgeschriebene 23,5 Millionen Euro zu haben.