Werder zahlt Werner-Nachschlag an Kiel

Vom Aufstieg des SV Werder profitiert auch Holstein Kiel. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, wird ein Ablöse-Nachschlag für Trainer Ole Werner fällig. Demnach erhöht sich die bislang gezahlte Ablöse um 150.000 Euro auf nunmehr 400.000 Euro. „Das Geld überweisen wir natürlich gerne“, bestätigte der Bremer Geschäftsführer Klaus Filbry.

Werner unterschrieb Ende November des vergangenen Jahres in Bremen. In der Hansestadt trat er die Nachfolge von Markus Anfang an, der zu Saisonbeginn von Darmstadt 98 gekommen war. Für den aktuell gesperrten Übungsleiter zahlte Werder stolze 500.000 Euro Ablöse. Wäre Anfang mit den Grün-Weißen aufgestiegen, hätte sich die Summe verdoppelt. Durch die Entlassung ist dies aber hinfällig.