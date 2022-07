Gladbach heiß auf Bouanga

Bei der AS St. Étienne war Denis Bouanga einer der Lichtblicke in einer verkorksten Saison. Doch auch die neun Tore und sechs Vorlagen des 27-jährigen Flügelspielers konnten den Abstieg der Grünen in die Ligue 2 nicht verhindern.

Die Zukunft des 32-fachen gabunischen Nationalspielers liegt außerhalb von St. Étienne. Wie FT aus Frankreich erfuhr, zeigt neben mehreren französischen Erstligisten auch Borussia Mönchengladbach großes Interesse an Bouanga.

Einigung steht aus

Auf Transfermodalitäten konnten sich die Fohlen mit der ASSE aber noch nicht einigen. Ein Vorteil für den Bundesligist ist jedoch die Tatsache, dass der Spieler selbst am liebsten ins Ausland wechseln und Frankreich verlassen möchte.

Bouanga war 2019 von Nîmes Olympique nach St. Étienne gewechselt. Dort stand er seitdem in insgesamt 109 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er an 43 Treffern direkt beteiligt war. Für Gabun traf er bereits siebenmal.