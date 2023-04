Bayern: Personal-Update vor Pokal-Spiel

Ganz aus dem Vollen schöpfen kann Thomas Tuchel in der Pokal-Begegnung mit dem SC Freiburg am morgigen Dienstagabend (20:45 Uhr) nicht. Wie der neue Trainer des FC Bayern auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erklärte, musste Noussair Mazraoui krankheitsbedingt mit dem Training aussetzen. Mathys Tel sei „weiter in der Reha“, erklärt Tuchel die Situation des Youngsters.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Eric Maxim Choupo-Moting sieht es besser aus. Der Mittelstürmer hatte „einen Schlag abbekommen“ und habe deshalb vorsichtshalber nur individuell trainiert, sei für das Freiburg-Spiel aber eingeplant. Für den noch nicht ganz fitten Jamal Musiala laute die Empfehlung der Ärzte, ihn maximal 45 Minuten spielen zu lassen, so Tuchel.

Lese-Tipp

Zukunft offen: Tuchel äußert sich zu Pavard