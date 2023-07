40 Millionen: Malcom vor Saudi-Wechsel

Flügelspieler Malcom zieht es nach Saudi-Arabien. Wie das saudische Medium ‚Arriyadiyah‘ berichtet, hat sich Al Hilal mit Zenit St. Petersburg auf einen Transfer verständigt. Noch in dieser Woche werde der 26-Jährige seinen Medizincheck beim Saudi-Klub absolvieren und im Anschluss einen neuen Vertrag unterschreiben.

In der Wüste winkt Malcom ein hochdotierter Vertrag: Berichten zufolge soll der brasilianische Nationalspieler satte 400.000 Euro pro Woche verdienen. Im Sommer 2019 hatte Zenit jene 40 Millionen an den FC Barcelona gezahlt, die man jetzt durch einen Weiterverkauf wieder reinholt. In der vergangenen Saison war Malcom mit 23 Treffern und neun Assists Topscorer der russischen Premier Liga.

