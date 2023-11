„Ein Phänomen“: Neuer schwärmt von Kane

Manuel Neuer ist voll des Lobes für Harry Kane. „Wir können uns auf ihn verlassen. Die guten Leistungen, die er schon in der Premier League und in der Champions League vorher gezeigt hat, die hat er mit in die Bundesliga genommen. […] Er ist ein Phänomen und wir sind stolz, dass er bei uns in der Mannschaft spielt“, sagte der Keeper des FC Bayern nach der gestrigen Champions League-Partie der Münchner gegen Galatasaray (2:1) gegenüber ‚DAZN‘.

Kane ist aus der Mannschaft des Rekordmeisters tatsächlich nicht mehr wegzudenken. In 15 Pflichtspielen für seinen neuen Klub war der 30-jährige Engländer an herausragenden 26 Treffern direkt beteiligt (19 Tore, sieben Vorlagen). Die 95 Millionen Euro, die der Bundesligaprimus im Sommer an Tottenham Hotspur überwiesen hat, machen sich bislang also bezahlt.