RB-Talent Osawe vor Wechsel nach Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg verstärkt sich nach FT-Informationen mit Winners Osawe. Der 17-jährige Mittelfeldspieler von RB Leipzig wechselt fest zu den Franken. Den Zugriff auf ihr Eigengewächs verlieren die Sachsen aber nicht. Eine Rückkaufoption wurde ausgehandelt.

Osawe war bereits gestern vor Ort, mit einem Abschluss des Deals ist in Kürze zu rechnen. In Leipzig stand der U17-Welt- und Europameister nur noch bis 2025 unter Vertrag. Den Schritt in den Profifußball geht der hochveranlagte Sechser nun aber in Franken.