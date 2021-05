St. Pauli: Kyereh in der Bundesliga begehrt

Dem FC St. Pauli droht der Verlust von Leistungsträger Daniel-Kofi Kyereh. Wie der ‚kicker‘ berichtet, befassen sich mehrere Bundesligisten mit dem 25-jährigen Mittelfeldspieler. Mit neun Treffern sowie zehn Assists schlug der Sommerneuzugang von Wehen Wiesbaden beim Kiezklub voll ein. Zuletzt wurden Aufsteiger VfL Bochum sowie der FSV Mainz 05 von der ‚Hamburger Morgenpost‘ mit Kyereh in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich hätte Kofi gern nächste Saison hier“, so der Wunsch von Cheftrainer Timo Schultz, der aber gleichzeitig auch „nichts ausschließen“ könne. Bis 2023 ist Kyereh vertraglich an die Hamburger gebunden. Da der Rechtsfuß im vergangenen Sommer ablösefrei am Millerntor aufschlug, winkt dem Zweitligist immerhin ein finanzieller Gewinn.